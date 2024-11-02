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Menteşe'de kayıp yaşlı kadın için arama çalışmaları sürüyor
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Menteşe'de kayıp yaşlı kadın için arama çalışmaları sürüyor

Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 19:38 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2024 19:38

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 15 Temmuz'da kaybolan Sabriye Dedeoğlu'nu bulmak amacıyla başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor. Yapılan araştırmalarda en son Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi arka kısmında görülen Sabriye Dedeoğlu'nu arama faaliyetleri, AFAD koordinasyonunda yürütüldü. AFAD'ın öncülüğünde jandarma, polis, UMKE ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 150 kişilik ekip, Dedeoğlu'nun bulunabileceği ihtimali ile bin hektarlık alanda arama çalışması yaptı. Arama faaliyetlerinde kadavra köpeği, drone ve diğer teknolojik cihazlardan da faydalanılarak detaylı bir tarama gerçekleştirildi. Yetkililer, kayıp Dedeoğlu hakkında bilgi sahibi olanların güvenlik birimlerine başvurmalarını istedi. Ayrıca arama çalışmalarının sürdürüleceği belirtilerek, bölgedeki vatandaşların dikkatli olması gerektiği ifade edildi.

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