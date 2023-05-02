Memura ve emekliye ek zam müjdesi! Kamu çalışanlarının zammına refah payı eklenecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memur- Sen 7. Olağan Genel Kurulu'nda milyonları ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı. Tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Erdoğan, memurlara ve emeklilere ek zam müjdesi verdi. Başkan Erdoğan, bu müjdeleri şöyle sıraladı:





'KİRAYI ARTIŞI ÇÖZECEĞİZ'

Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin kardeşimizin talebini karşıladık. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyelerini de 2 bin liraya çıkartarak bir başka önemli adım daha attık.

Ayrıca diğer emeklilerimizin durumlarını da iyileştirecek bir hazırlık yapması noktasında Çalışma ve Maliye Bakanlarımızı talimatlardandık. Seçimden sonra yeni Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek bir güzel haberi, inşallah milletimizle paylaşacağız.





Sözleşmeli kamu görevlilerinin kadroya geçişini sağladık. Yaklaşık 500 bin kardeşimizin sorununu çözüme kavuşturduk. Ek gösterge düzenlemesini hayata geçirdik.

Sene başında kamu çalışanlarımıza ilave refah payı vererek yüzde 30 zam yaptık. Temmuz'da, enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız.





Deprem sonrası özellikle büyükşehirlerimizde aniden artan kira fiyatlarıyla ilgili de gerekli hazırlıkları yapıyoruz. TOKİ vasıtasıyla daha fazla konut üreterek, memur ve ücretlinin refah kaybının önüne geçerek, bu meseleyi mutlaka çözüme kavuşturacağız.





285 BİN KİŞİYE YENİ EK GÖSTERGE

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen tüm çalışanların müktesep hakkı olarak düzenliyoruz. Kanun teklifimiz hazır" dedi.

3600 ek gösterge düzenlemesini 5.3 milyon kişinin faydalanacağı şekilde hayata geçirdiklerini belirten Bilgin, şöyle konuştu: "İnşallah Meclis'in gündeminde yer alacak ilk tekliflerden birisi bu olacak" dedi. Düzenleme ile 285 bin kamu görevlisi otomatik olarak 3600 ek göstergeye geçecek.