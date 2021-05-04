Melih Gökçek, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP yönetimindeki İstanbul ve Ankara'da toplu taşımadaki sefer azlığı nedeniyle koronavirüsün yayıldığını söyleyen Melih Gökçek, söz konusu iki şehirde maske ihalelerinden 14 milyon TL vurgun yapıldığını ifade etti. Gökçek, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yaptıkları tek şeyin algı operasyonu olduğunu belirtti.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, A Haber ekranlarında "Küresel şehir endeksi raporu" kapsamında İstanbul ve Ankara'daki CHP'li belediyeleri yorumladı.



TEK İŞLERİ YEŞİLİ ORTADAN KALDIRMAK

İstanbul ve Ankara'da bir tane hizmet görmediğini söyleyen Gökçek, hem Ekrem İmamoğlu'nun hem de Mansur Yavaş'ın yaptığı tek işin yeşilleri ortadan kaldırmak olduğunu ifade etti.



Ankara'da ağaçların kuruyup kesildiğini söyleyen Gökçek "zamanında o ağaçlara servet yatırmıştık" dedi. Gökçek "ağaçların kuruduğu gözükmesin diye gecelerin sürekli ağaç kesiyorlar" ifadelerini de kullandı.





ŞEHRİN DUVARLARINA LGBT RENKLERİ...

Şehrin duvarlarının LGBT renkleriyle boyandığını söyleyen Gökçek bunun bir hizmet olmadığını ifade etti. Mansur Yavaş'ın Ankara'da yaptığı tüm yolların kalktığını da söyledi.

SEFER AZLIĞINDAN KORONAVİRÜS YAYILIYOR

İstanbul ve Ankara'daki toplu taşımadaki sefer azlığı nedeniyle Türkiye'de koronavirüsün yayıldığını söyledi.





14 MİLYON TL VURGUN YAPTILAR

Ankara ve İstanbul'da maske ihalelerinde büyük vurgunlar yapıldığını söylerken, bu vurgunun 14 Milyon TL olduğunu da açıkladı. 2 belediyenin de borçlanmak için yarıştığını söyleyen Gökçek, algı üzerinden hizmet verildiğini ifade etti.





VAATLERİNİ YERİNE GETİRMEDİLER

Seçim öncesi Yavaş ve İmamoğlu'nun "suya zam olmayacak" vaatlerine rağmen ikisinin de suya zam yaptıklarını ifade etti. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun bazı kişiler tarafından takım tutar gibi tutulduğunu söyleyen Gökçek iki ismin de vaatlerini yerine getirmediğini ifade ederken bu vaatlerden örnekler de verdi.

ALDATMAYA ALIŞKINLAR

Mansur Yavaş'ın aldatmaya alışık olduğunu söyleyen Gökçek, İmamoğlu ve Yavaş'ın yaptıkları tek şeyin algı operasyonu olduğunu ifade etti.

HALK EKMEK 70 MİLYON LİRA ZARAR ETTİ

Mansur Yavaş'ın iki senede Halk Ekmek'i 70 milyon lira batırdığını belirtirken, tüm şirketlerin zarar ettiğini de söyledi. "Ankara'da yapılan bir şey yok, Ankara yerinde duruyor" diyen Gökçek sanayiye verilen desteğin de bittiğini söyledi.