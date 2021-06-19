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Meles Çayı'nda yıllardır çözülemeyen kirlilik! Vatandaşlar isyan etti

Meles Çayı'nda yıllardır çözülemeyen kirlilik! Vatandaşlar isyan etti
19.06.2021 09:58
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İzmir'de bulunan Meles Çayı yıllardır kirli akıyor ve çevreye yayılan pis koku vatandaşları isyan ettirmiş durumda. Bölgedeki çevre felaketi A Haber canlı yayınında ekranlara getirildi.


İzmir'de bulunan Meles Çayı'ndaki kirlilik yıllardır çözüme kavuşturulamıyor. Havalar ısınınca Meles Çayı'na belediye ekipleri tarafından kireç dökülüyor ve böylece kötü koku engellenmeye çalışılıyor. Son zamanlarda benzer bir çalışma gerçekleşse de yağışların ardından Meles Çayı yeniden siyah kötü görüntüye döndü.
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