Melek İpek'in avukatı Hüseyin İlerioğlu kan donduran detayları açıkladı: "Anne babam bizi öldürmeye mi geldi?"

Melek İpek, Antalya'da ellerini kelepçeleyip kendisine çıplak halde saatlerce işkence yapan eşi Ramazan İpek’le yaşanan arbede sonrası cani Ramazan İpek'in ölmesi sonrası sonra tutuklandı. Melek İpek'in kendini ve çocuklarını korumaya çalışırken tutuklanması tartışmaları da beraberinde getirdi. Gerek sosyal medyada, gerek haberlerde "Melek İpek suçlu mu?" sorusu sorulmaya başlandı. A Haber canlı yayınına katılan Melek İpek'in avukatı Hüseyin İlerioğlu kan donduran detayları açıkladı. İlerioğlu, "Melek İpek kocasının işten geldiğini çocuklarının feryadıyla öğreniyor. Bu kan donduran bir şey. Hiçbir çocuk babasına bunu demez: “Anne babam bizi öldürmeye mi geldi? Babam geliyor anne.” ifadelerini kullandı. Melek İpek'in avukatı Hüseyin İlerioğlu, Ramazan İpek'in YouTube'ta "kurban adetleri" videosu izlediğini, öğrendiklerini Melek İpek üzerinde uygulamaya çalıştığını belirtti.

Antalya'da ellerini kelepçeleyip kendisini çıplak halde saatlerce döven eşi Ramazan İpek'i arbede sırasında patlayan av tüfeği ile öldüren Melek İpek tutuklandı. Melek İpek'in kendini ve çocuklarını kurtarmaya çalışırken tutuklanma durumuna düşmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Melek İpek'in avukatı Hüseyin İlerioğlu Türkiye'nin konuştuğu olaya ilişkin detayları açıkladı.



Melek İpek'in avukatı Hüseyin İlerioğlu'nun A Haber'deki açıklamaları şöyle:



Benim öncelikle düzeltmek istediğim husus şu: Haberlerin hep başlığında "Melek İpek kocasını av tüfeğiyle vurdu" geçiyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Karşılıklı arbede sırasında silah patladı.



"ANNE BABAM BİZİ ÖLDÜRMEYE Mİ GELDİ? "

Melek İpek kocasının işten geldiğini çocuklarının feryadıyla öğreniyor. Bu kan donduran bir şey. Hiçbir çocuk babasına bunu demez: "Anne babam bizi öldürmeye mi geldi? Babam geliyor anne."



"MELEK İPEK'İN ÖLDÜRÜLMESİ ÖNCEDEN TASARLANMIŞ BİR OLAY"

Bunun akabinde Melek İpek çocuklarını bir odaya gizleyip kendisi başka bir odaya gidiyor. Bunu yapmasındaki amaç çocuklarını kendisinden önce zarar görmesini engellemek. Bunun boğazı sıkıldıktan sonra bayıldığında kendisi ellerinden kelepçelenerek elleri boynuyla boynu ayaklarıyla kelepçelenerek cenin pozisyonuna getiriliyor. Burada asıl belirtmek istediğimiz şu: Melek İpek'in öldürülmesi önceden tasarlanmış bir olay.



"KURBAN ADETLERİ" İZLİYOR

Çünkü bu arkadaş herhangi bir namaz-abdeste falan ilgisi olan bir şahıs değil. Sabah olay 10.00-10.30 gibi başlıyor şiddet eğilimleri. Saat 8-9 arası bu Ramazan İpek abdestini alıyor, akabinde YouTube'ta kendisi "kurban adetleri" izliyor. Bunun akabinde Melek İpek'i kurbanlık pozisyonda yatırdıktan sonra kurbanlık gibi şehadet getirmesini söylüyor.



Solak bir arkadaşımız bu. Sol elle kalbinin tam altına bıçağı saplayıp sağ elle baskı uygulayarak "bakın diyor bunu bir üste sokarsam kalbinden akar hemen ölürsün, alta sokarsam ciğerine gelir, ama ben aradan sokacağım kan kaybından hemen öl" bu adam bunları biliyor.