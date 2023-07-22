Mehmetçik göz açtırmıyor! 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Mehmetçik Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyor! Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtları ile etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek.