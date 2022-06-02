Mehmetçik emir bekliyor! Münbiç neden önemli? Suriye'de PKK'ya operasyon için geri sayım! İşte bölgedeki terör hedefleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suriye sınırında yuvalanan teröristlere son uyarıyı yaptı ve iki kritik bölgeyi işaret etti.

"TEL RIFAT VE MÜNBİÇ'İ TERÖRİSTLERDEN TEMİZLEYECEĞİZ"

Erdoğan, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Türkiye'nin bu meşru güvenlik adımlarına bakalım kimler destek verecek, kimler köstek olmaya çalışacak, göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın sözleri sonrası Mehmetçik tetikte emir beklerken gözler Münbiç'e çevrildi.

Münbiç'in önemi ve terör hedeflerini A Haber Yurt/İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak canlı yayında anlattı.

Kerim Ulak, Münbiç'in yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığı bir bölge olduğunu belirterek, "Doğu ve batı arasındaki geçiş bölgesi. Oldukça stratejik bir bölge. Fırat'ın doğusundan Rakka ve Haseke'den Halep ve Lazkiye'ye geçişlerin kontrol altına alınması anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Kerim Ulak şu kritik bilgileri verdi:

"Münbiç'in batısında Rusya doğusunda ise ABD'nin karargahı yer alıyor. Notada bulunan strateji köprü de PKK'nın kontrolünde.

"HAPİSHANE BİNASI KARARGAH OLARAK KULLANILIYOR"

Hapishane binası terör örgütü tarafından adeta karargah gibi kullanıyor ve buraya tünellerle ulaşılıyor.

MÜNBİÇ'TE 6 BİN PKK'LI VAR

Münbiç'te 6 bine yakın PKK'lı var. Tel Rıfat'ta ise bin bin 500 civarında terörist var.

TERÖRİSTLERİN FIRAT'IN BATISIYLA BAĞI KOPARILACAK

Münbiç'in alınması demek terör örgütünün Fırat'ın batısıyla olan bağının tamamen koparılması anlamına geliyor."

Terör örgütü'nün mevzileri ve siperleri görüntülendi.