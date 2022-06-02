Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristler için ne Suriye'nin ne de Irak'ın kuzeyinin güvenli olduğu belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.