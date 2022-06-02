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Mehmetçik bu sefer havadan vurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Mehmetçik bu sefer havadan vurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
02.06.2022 16:35

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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristler için ne Suriye'nin ne de Irak'ın kuzeyinin güvenli olduğu belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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