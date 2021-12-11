Mehmet Metiner acı haberi canlı yayında aldı

AK Parti eski Milletvekili ve Yazar Mehmet Metiner'in ablası Asiye Yılmaz vefat etti.

CNN Türk'te bir programa konuk olan Metiner, canlı yayın esnasında bir süredir entübe halde olan ablasının vefat haberini aldı.

Metiner'in canlı yayından ayrılmasının ardından programın moderatörü reklam arası verdi.

"BİR YANIM DAHA EKSİLDİ DOSTLAR"

Daha sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Metiner, "Ablam Asiye Yılmaz yakalandığı kovid illetine yenik düştü. İki ay önce aynı illetten kaybettiğim babamdan sonra 71 yaşındaki ablamı da kaybettim. Bir yanım daha eksildi dostlar. Üzüntüm sonsuz. Mekanı cennet olsun. Dualarınızı esirgememeniz dileğiyle." ifadelerini kullandı.