Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, 81 yaşında yaşamını yitirdi. Barlas'ın ölümü sevenlerini ve medya camiasını yasa boğdu.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Mehmet Barlas'ın cenazesi pazar günü öğle namazına müteakip Beşiktaş'ta bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecek. Cenazeye Başkan Erdoğan'ın da katılacağı öğrenildi.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sabah Başyazarı Mehmet Barlas'ın vefatının ardından Mehmet Barlas'ın oğlu Cemil Barlas'ı telefon ile arayarak taziye dileklerini iletti.







İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN TAZİYE MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından taziye mnesajı yayınladı.Altun paylaşımında, "Sabah Gazetesi Başyazarı Sayın Mehmet Barlas'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Barlas'a Allah'tan rahmet, ailesine, okurlarına, sevenlerine ve tüm medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet Olsun" ifadelerini kullandı.







DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU:AİLESİNE, YAKINLARINA, OKURLARINA VE SABAH GAZETESİ'NE BAŞSAĞLIĞI DİLERİM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Basın dünyasının duayen isimlerinden Sabah Gazetesi'nin Başyazarı Mehmet Barlas'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Mehmet Barlas'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, okurlarına ve Sabah Gazetesi'ne başsağlığı dilerim" dedi.







ULUSLARARASI MEDYA ENFORMASYON DERNEĞİ'NDEN TAZİYE MESAJI

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) taziye mesajında, "Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve basın camiasına başsağlığı ve sabır dileriz" dedi.







MEHMET TEVFİK GÖKSU'DAN TAZİYE MESAJI

AK Parti Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Tedavi gördüğü hastanede vefat eden, duayen gazeteci, Sabah Gazetesi'nin başyazarı Mehmet Barlas'a Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, okurlarına ve Sabah Gazetesi başta olmak üzere tüm medya camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.







AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe acı haber sonrası sosyal medya hesabından, "Türkiye basın tarihinin duayen ismi, Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âlî olsun" dedi.







BAKAN KOCA'DAN TAZİYE MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Bakan Koca, "Gazetecilik mesleğinin duayen isimlerinden Mehmet Barlas, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, okurlarına ve medya camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.







CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN: AİLESİNE VE TURKUAZ MEDYA GRUBUNA TAZİYELERİMİ SUNUYORUM

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yayınladığı taziye mesajında, "Basın dünyamızın duayen isimlerinden Sayın Mehmet Barlas'ın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Rabbim rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve Turkuaz Medya grubuna taziyelerimi sunuyor ve sabırlar diliyorum" dedi.







AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: VEFATINI BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından, "Basın dünyamızın usta isimlerinden Mehmet Barlas'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Allah rahmet eylesin... Değerli ailesine ve Turkuaz Medya grubuna başsağlığı diliyoruz..." dedi.







İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA: MEKANI CENNET OLSUN

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Basınımızın duayenlerinden Gazeteci-Yazar Mehmet Barlas'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve basın camiasına başsağlığı diliyorum. Uzun yıllar Sabah Gazetesi Başyazarlığı yapan kıymetli gazetecimizin mekânı cennet, makamı âli olsun" dedi.







"TÜRKİYE AYDININI KAYBETTİ"

Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, "Türkiye bir aydınını, entelüktüelini kaybetti" dedi. Gazeteci Abdülkadir Selvi de "Türk siyasetinin yaşayan ve yazan ustalarından biriydi" yorumunu yaptı.

Meslek hayatı boyunca birçok başarıya imza atan, büyük gazetelerin birçoğunda çalışan Barlas, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1971'de mezun oldu.

Türkiye Milli Talebe Federasyonu'nda basın komisyonu başkanlığı yapan Barlas, gazetecilikle öğrencilik döneminde babasının kurucusu olduğu Son Havadis gazetesinde tanıştı.

Cumhuriyet gazetesinde profesyonel gazeteciliğe başlayan Barlas, 12 Mart Muhtırası sonrası gazeteden çıkarıldı.

İsmail Cem'in genel müdürlüğü döneminde TRT'de iç ve dış haberler danışmanlığı yapan Barlas, 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı.

Barlas, Son Havadis, Cumhuriyet, Günaydın, Milliyet, Güneş, Tercüman, Hürriyet, Türkiye, Sabah, Yeni Şafak, Star, Akşam, Posta ve Sabah'ın da aralarında olduğu birçok gazetede köşe yazarlığı yaptı.

Çeşitli dönemlerde Star TV, ATV, Show TV ve TGRT'de günlük haber yorumculuğu yapan Barlas, 2003'te kızı Ela Barlas ile haber programı hazırladı ve sundu. 2008 yılı içinde kısa bir süre ATV'de ana haber bülteninin sunuculuğunu yapan Barlas, NTV'de Emre Kongar'la birlikte Yorum Farkı adlı programı sundu.

NTV ve NTV Radyo'da Oğuz Haksever ile Makam Farkı adlı programı yapan Barlas, Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesiydi.

Canan Barlas ile evli olan Mehmet Barlas'ın Cemil Barlas ve Ela Barlas adında iki çocuğu bulunuyor.







ESERLERİ

Sosyo-politik Bir Gerçek Olarak Hocaefendi Sendromu, 2000

Rüzgâr Gibi Geçti, İnkılap Kitabevi, 2005

Latife Hanım'ın Sırları ve Türk Sosyetesi

İş ve Siyaset Hayatında Kariyer Yapmak

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