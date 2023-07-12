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Meclis'te ele alındı: Ek bütçenin yarısı deprem bölgesine gidecek!

Meclis'te ele alındı: Ek bütçenin yarısı deprem bölgesine gidecek!
12.07.2023 11:25

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Meclis komisyonunda görüşülen ek bütçede, deprem yaralarını sarmak için ihtiyaç duyulan ödenek toplamı 527 milyar lira olarak hesaplandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TBMM'de ek bütçeye ilişkin sunum yaptı.

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Meclis'te görüşülen 1 trilyon 119 milyar liralık ek bütçenin yarısı deprem bölgesine gidecek. Ek bütçede deprem bölgesi için 527 milyar 290 milyon lira ayrıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ek bütçe ile vergi gelirlerinden 1 trilyon 71 milyar lira, vergi dışı gelirlerden 48.4 milyar lira olmak üzere bütçe gelirlerinde net 1 trilyon 119 milyar lira ilave gelir öngördüklerini söyledi.

Cevdet Yılmaz, deprem zararları için 762 milyar lira harcama yapılacağını belirtti. Eylül ayında açıklanacak Orta Vadeli Program ile ekonomide yeni politikaları ve yapısal reformları şekillendireceklerini kaydeden Yılmaz, "OVP'deki ana çerçevemiz, mali disiplin odağında, deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu olması" dedi.

YAŞLILAR, ENGELLİLER İÇİN 44 MİLYAR TL
Ek bütçede bazı giderler şöyle: Sosyal yardımlar için 44 milyar, engelli eğitim desteği, okul yemeği giderleri, ücretsiz ders kitabı için 26.3 milyar lira aktarılacak. Ek bütçenin 8.4 milyar lirası bireysel emeklilik devlet katkısı için, 8 milyarı esnaf, çiftçiye sağlanan Hazine destekli krediler için ayrıldı. Ayrıca ücretsiz doğalgaz için 4.3 milyar lira aktarılacak.

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