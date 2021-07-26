Okullar ne zaman açılacak? Sorusu gündemde sık sık araştırılan konular arasında yer aldı. Milyonlarca öğrenci 2020-2021 eğitim döneminin sona ermesinin ardından okulların açılacağı tarih hakkında araştırmalara başladı. Yaz tatili sürecinin devam ettiği şu dönemde öğrenciler MEB 2021-2022 eğitim öğretim takvimine odaklandı. Bu bağlamda, okulların açılacağı tarih ve yüz yüze eğitimin detayları da belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? MEB 2021-2022 eğitim öğretim takvimi ile okulların açılış tarihi belli oldu mu? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

Milyonlarca öğrenci yaz tatili sürecinde okulların açılacağı tarihi merak edip araştırmaya başladı. 2020-2021 yılı eğitim öğretim dönemi koronavirüs pandemisi nedeniyle uzak eğitimle geçirildi. MEB tarafından son dakika açıklamalara odaklanan öğrenciler "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? MEB 2021-2022 eğitim öğretim takvimi ile okulların açılış tarihi belli oldu mu? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? BAKAN SELÇUK TARİH VERDİ!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir gazetecinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı olası vaka artışlarının okulların açılmasını erteleyip ertelemeyeceğini sorması üzerine, şunları kaydetti:

"Bizim şu andaki bakış açımız, tamamen okulların 6 Eylül'de açılmasıyla ilgili. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü görevi, vazifeyi yerine getiriyoruz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biraz önce ifade ettiğim gibi toplumumuzdan beklentimiz de her bir ferdimizden beklentimiz buna destek olmak yönündedir. Biz şu anda 'acaba vesaire...' bu konularla ilgili bir değerlendirme yapmıyoruz. Sadece odak noktamız okulların açılması."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Telafide Ben de Varım Etkinlikleri' kapsamında Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Barbaros Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrenciler ve okul yöneticileriyle bir araya geldi. Ziyaret sonrası basın açıklaması yapan Bakan Selçuk, telafi eğitimlerinin ağustos ayında da devam edeceğini kaydetti.





Okulların eylülde açılması için yaptıkları hazırlıkları aktaran Bakan Selçuk, "Hazırlıklarımızın temel noktası, temizlik ve hijyenle ilgili. Türk Standartları Enstitüsü ile hazırladığımız kontrol kılavuzunun yenilenmiş haliyle her türlü tedbirin alınması noktasında iş ve işlemlerimiz sürüyor. Bildiğiniz gibi okullarımızın tamamının 'Okulum Temiz Belgesi' aldığını paylaşmıştık ve şimdi, yeniden bu temiz belgesi gündeme geliyor. Bu doğrultuda da her bir okulumuzda denetçilerimiz incelemeler yapıyorlar. Daha önce de paylaşmıştım. 3 bin 300 civarında denetçimiz var Türkiye'de. Şimdi bu arkadaşlarımıza bin 200 daha yeni denetçi arkadaşımız ekleniyor ve onlarla beraber 'Okulum Temiz Belgesi'ni ağustos ayının sonundan itibaren de tamamlamış olacağız. Böylece okullarımızın ihtiyacı varsa bunları da okul açılmadan önce halletmiş olacağız" dedi.







Eğitim sürecinde, aşılamanın ve temizliğin önemine de dikkat çeken Bakan Selçuk, okullardaki temizlik bütçesinin 10 kat artırıldığını kaydetti.

