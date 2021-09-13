'Mavi İstanbul' Koronavirüs aşı haritasında İstanbul mavi renge döndü!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da aşılama oranının yüzde 75'e ulaştığını bildirdi. Böylelikle şehir, aşılama oranının en yüksek olduğunu gösteren mavi kategoriye geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuya ilişkin "Hepimiz birden sevinebiliriz. İstanbul’umuz Mavi" açıklamasını yaptı.

İstanbul'da aşılama oranı yüzde 75'e ulaştı. Bu sayede şehir, aşılama oranının en yüksek olduğunu gösteren mavi kategoriye geçti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 27 Ağustos saat 20.00 itibarıyla kentte aşılama oranının yüzde 75'e ulaştığını duyurdu.





TOPLAM 16 MİLYON 288 BİN 115 DOZ AŞI

Kentte, birinci doz 8 milyon 699 bin 243, ikinci doz 6 milyon 491 bin 74, üçüncü doz 1 milyon 97 bin 798, toplam 16 milyon 288 bin 115 doz aşı yapıldı. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 92 milyon 475 bin 731'e yükseldi.

Son 24 saatte ise 640 binden fazla aşı uygulandı.







"İSTANBUL'UMUZA MAVİ RENK ÇOK YAKIŞTI"

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuza mavi renk çok yakıştı. 27 Ağustos saat 20.00 itibarıyla aşılama oranımız yüzde 75. Birinci doz 8 milyon 699 bin 243, ikinci doz 6 milyon 491 bin 74, üçüncü doz 1 milyon 97 bin 798, toplam 16 milyon 288 bin 115 doz aşı yapıldı. Aşısını yaptıran hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.





"HEPİMİZ BİRDEN SEVİNEBİLİRİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı. Bakan Koca, "Hepimiz birden sevinebiliriz. İstanbul'umuz Mavi" ifadelerini kullandı.