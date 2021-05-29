Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşme sona eriyor. Türkiye 1 Haziran Salı gününden itibaren normalleşme sürecine giriyor. Pazartesi günü Kabine toplantısı var. Peki bu toplantıdan normalleşme ile ilgili hangi kararlar çıkacak? Düğünler yapılacak mı? Maskeler ne zaman çıkartılacak? Kafe ve restoranlar açılacak mı?

A Haber Muhabiri Özkan Özcan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:



Tedbirler sonuç verdi, vaka sayıları düştü. Herkesin gözü kulağı 1 Haziran sonrası süreçte olacak. 31 Mayıs Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı olacak. Toplantının ana gündem maddesi normalleşme adımları olacak.



KAFE VE RESTORANLAR AÇILIYOR MU?

En önemli gündem maddelerinden bir tanesi de restoran ve kafelerin durumu. Bu kapsamda şu anda restoran ve kafeler paket servis ve gel al şeklinde hizmet veriyor. 1 Haziran'dan sonra da kafe ve restoranların yüzde 50 müşteri kotasıyla birlikte tekrar açılması bekleniyor.



Ayrıca halısaha, spor salonları ve yüzme salonlarının da açılması bekleniyor.



DÜĞÜNLER YAPILACAK MI?

Düğün yapacak çiftler özellikle gelin ve damatlar da Kabine toplantısından çıkacak kararı bekliyor. Bu kapsamda düğünlerin açık alanlar olarak ilk başta açılması, daha sonra da kapalı düğün salonlarının da açılmasının beklendiğini söyleyelim.



MASKELER ÇIKACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 metrelik mesafe varsa maskelerin çıkarılabileceğini söylemişti. Özellikle parklarda, sahillerde, bahçelerde eğer 2 metre mesafe varsa tekrar maskesiz dolaşılabileceğinin de Kabine toplantısında çıkacak kararlardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz.



Sokağa çıkma kısıtlamasının da kaldırılması gündemde. 31 Mayıs Pazartesi günü bu önemli kararların çıkmasını bekliyoruz.