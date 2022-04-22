Maske yasağı kalkacak mı? Bakan Koca'dan flaş açıklamalar! Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak?

Maske yasağı kalkıyor mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Adıyaman'da gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

MASKESİZ GÜNLERE DÖNÜLECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Koca, "Bilim Kurulu'nda maske başta olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. "Salgın bitiyor, aşıya ihtiyaç yok" gibi düşünmemeliyiz." dedi.

Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulu toplantısı geniş katılımlı ve daha kapsamlı yapılmak istendiği için ertelendi." dedi. Koca, bugün itibariyle yoğun bakımında hasta bulunmayan il sayısının 21'e çıktığını ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Özellikle okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere Bilim Kurulu'nda çok önemli kararlar alınacak"açıklamasında bulunmuştu. Merakla beklenen Bilim Kurulu Toplantısı için geri sayım başladı. Haftaya yapılacak toplantı maske kullanımı ve koronavirüs tedbirleri kapsamında önemli bir toplantı olacak. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı bugün saat kaçta? 20 Nisan Bilim Kurulu toplantı sonuçları neler? Kapalı alanda maske zorunluluğu kalktı mı son dakika? Okullarda maske kalktı mı? İşte tüm gelişmler...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN? MASKE YASAĞI KALKIYOR MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. BU TOPLANTININ GÜNÜ, 27 NİSAN ÇARŞAMBA OLARAK DEĞİŞTİ" açıklamasında bulundu.

Toplantıda maske ile ilgili önemli kararların alınması bekleniyor. Kapalı alanlarda maske şartının esnetilmesi gündemde. Okullardaki maske zorunluluğuna yönelik de bir karar alınması bekleniyor.

Bilim Kurulu'nda 2 Mart'ta alınan kararla, açık havada maske zorunluluğu kaldırılmıştı.. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka ve vefat sayılarının son 1,5 yılın en düşük düzeyine gerilediğini hatırlattı.

"Dünya gündemini 2 yıldır esir alan corona virüs salgını hala gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir" diyen Koca, "Bundan sonra kişisel korucuyu tedbirler ve aşı ile korunup günlük hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Daha güvendeyiz artık, aşımız ve ilacımız var" dedi.

"EN ÖNEMLİ TOPLANTILARDAN BİRİ"

Vaka sayılarının düştüğünü dile getiren Koca, şöyle devam etti:

"Hastanelerimizde, yoğun bakımlarda gittikçe hastalarımız azalmakta, koronavirüs servisleri peyderpey kapanmaktadır. Bu hafta çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu'muzda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır."

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bugün en önemli toplantılarından birini gerçekleştireceğini duyurmuştu. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da özellikle maske konusunda gevşeme kararları beklenen toplantı öncesi DHA'ya konuştu. Prof. Dr. İlhan, vaka ve vefat sayılarında düşüşün devam ettiğine dikkat çekerek, "Vaka sayılarımız son 1 haftadır 5 binin altında. Uzunca süredir bu rakamlara hasret kalmıştık. Büyük hastanelerimizde koronavirüs vakaları olmakla birlikte genel olarak ülkemizde hem toplumda hem de hastanelerimizde bir rahatlama söz konusu" dedi.



Prof. Dr. İlhan, Bilim Kurulu toplantısında muhtemelen bu sürecin değerlendirileceğine vurgu yaparak, "Muhtemelen bu sürecin değerlendirmesi yapılıp, bu süreç sonrasında bir yeni dönem belirlenecektir düşüncesindeyim. Maske için bakıldığında; Amerika'da, Avrupa'da maske kullanımının giderek azaldığına şahit oluyoruz. Ancak bir yandan da düşünüldüğünde özellikle riskli yerlerde maske kullanımın devam ettiği konusunda bilgilere sahibiz. Örneğin; hastanede maske takmak hem kişiyi hem sağlık çalışanlarını korumak için doğru bir yaklaşım. Çok uzun süreli bir uçak yolculuğunda, tren yolculuğunda, otobüs yolculuğunda maske takmak kişiler için koruyucu bir yaklaşım olarak görünmekte. Maskenin özellikle çok kalabalık ve kapalı yerlerde koruyuculuğunun yüksek olduğuna hepimiz şahit oluyoruz. Bu nedenle belki bu tip çok riskli yerler dışında bir rahatlamanın söz konusu olabileceğini beklemek mümkün" diye konuştu.

'BİREYSEL ÖNLEMLER ÖNE ÇIKIYOR'

Prof. Dr. İlhan, vakarda tekrar artış beklenip beklenmediğine ilişkin ise şunları söyledi:



"Koronavirüs sürecinin nereye doğru yol alacağı birkaç faktör ile ilişkili. Bunlardan biri; virüsün ağır hastalık yapacağı bir varyantının ortaya çıkıp çıkmaması. Bu durum her zaman söz konusu olabilir ama şu anki bilgilerimize göre çok daha düşük bir olasılık gibi görünüyor ama bu riskin her zaman söz konusu olduğunu bilmek gerekiyor. İkincisi, toplumların koronavirüs salgını için hem bireysel olarak hem de toplumun genelinin ne kadar bağışık olduğu. Ülkemiz için bakıldığında 3 doz aşı olan 27 milyondan fazla vatandaşımız var. 2 doz aşı olan da 53 milyondan fazla kişi var. Koronavirüsten korunmada aşının önemli faktör olduğunu söylemek gerekiyor. Aşı olanların son doz üzerinden 6 ay geçtiyse özellikle de kronik hastalığı olan vatandaşlarımız ve 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 1 doz daha hatırlatma dozlarını olmaları en doğru yaklaşım olacaktır. Üçüncüsü de toplumların davranış biçimleri. Kişiler çok dikkatsiz davranıyor, risk grubunda olan kişiler ile temasta bulunmaktan çekinmiyorsa kendisinde semptomlar olan kişi toplum ile bir arada olmaktan çekinmiyorsa burada da bir riskin söz konusu olabileceği söz konusu. Geldiğimiz dönem daha çok bireysel önlemlerin, aşılamanın öne çıktığı bir yol olarak gözükmekte."