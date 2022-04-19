RAMAZAN İMSAKİYE
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Masanın en zayıf halkası masayı yatırdı! Yüzde 0 oyla Altılı İttifak'a katılan Gültekin Uysal bombayı masaya bıraktı

Masanın en zayıf halkası masayı yatırdı! Yüzde 0 oyla Altılı İttifak'a katılan Gültekin Uysal bombayı masaya bıraktı
19.04.2022 08:39

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Yüzde 0 oyla Altılı İttifak'a katıldı. herkese racon kesip aday tarifi yaptı.  Bombayı masanın altına attı. Kendi bile inanmayacak ama gazetelere manşet olmayı başardı.

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