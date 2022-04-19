Masanın en zayıf halkası masayı yatırdı! Yüzde 0 oyla Altılı İttifak'a katılan Gültekin Uysal bombayı masaya bıraktı

Yüzde 0 oyla Altılı İttifak'a katıldı. herkese racon kesip aday tarifi yaptı. Bombayı masanın altına attı. Kendi bile inanmayacak ama gazetelere manşet olmayı başardı.
Yüzde 0 oyla Altılı İttifak'a katıldı. herkese racon kesip aday tarifi yaptı. Bombayı masanın altına attı. Kendi bile inanmayacak ama gazetelere manşet olmayı başardı.
Gültekin Uysal, cüssesine bakmadı. "Son 20 yılda sorumluluğu olmasın" diye Cumhurbaşkanı adayı tarifi yaptı. Altılı İttifak karıştı.
Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Abdullah Gül "Bize söylüyor" diye ayaklandı. Kılıçdaroğlu da Uysal'ı çağırıp uyardı. Kriz ayyuka çıktı.
Demokrat Parti, son yerel seçinde yüzde 0.69 oy aldı. Genel Başkan Gültekin Uysal ise İyi Parti'den aday gösterildi. Milletvekili seçildi.