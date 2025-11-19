Masaj salonlarına ‘fuhuş’ baskını: 5 gözaltı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki iki masaj salonuna eş zamanlı baskın yaptı.

Zorla çalıştırılan kadınlar tespit edildi

İş yerlerinde yapılan kontrollerde, zorla çalıştırıldığı belirlenen 14 kadın bulundu. Ekipler, adreslerde fuhşa teşvik, aracılık ve yer temininden elde edildiği düşünülen yüksek miktarda paraya da el koydu

5 kişi gözaltında

Şüpheliler A.N.C., G.K., H.O., H.C. ve M.A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Zanlıların işlemleri sürüyor.