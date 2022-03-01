Haberler Haber Videoları Mart kapıdan baktıracak! Beklenen kar yağışı geldi! İstanbul'da o ilçelerde kar yağışı | Hava durumu

Mart kapıdan baktıracak! Beklenen kar yağışı geldi! İstanbul'da o ilçelerde kar yağışı | Hava durumu

Mart kapıdan baktıracak! Beklenen kar yağışı geldi! İstanbul'da o ilçelerde kar yağışı | Hava durumu
01.03.2022 10:10

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:52
Kamyonet yan yattı, o anlar...
Ana Sayfa 00:09
SON DAKİKA Rusya-Ukrayna...
Ana Sayfa 01:27
Polis aracı refüjdeki ağaca...
Ana Sayfa 00:35
FETÖ'nün sınav hırsızlarına...
Ana Sayfa 02:21
Rusya hava saldırılarının...
Ana Sayfa 00:30
Bir Zamanlar Çukurova 126....
Ana Sayfa 01:00
Rus yolcu uçağı İstanbul'a...
Ana Sayfa 29:34
Başkan Erdoğan'dan Kabine...
Ana Sayfa 01:34
Başkan Erdoğan: Elektrik...
Ana Sayfa 00:36
Bolu Dağı’nda kar yağışı!
Ana Sayfa 02:21
İsak Vural yeteneğiyle kendine...
Ana Sayfa 01:33
6'lı ittifakın buluşmasında...

Havaların bir anda soğuması ile birlikte "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusunun yanıtı araştırmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, dün Edirne ve Kırklareli'nde başlayan kar İstanbul'un bazı ilçelerinde de görülmeye başlandı. İşte il il hava durumu

Haber Videoları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısının yüksek kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Isparta, Konya, Kırşehir, Çorum, Amasya, Samsun, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Batman ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Isparta, Konya, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR BAŞLADI
Dün Trakya bölgesinde başlayan kar yağışı İstanbul'a geldi. İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı görüldü. Alibeyköy, Gaziosmanpaşa ilçelerinde yaşayanlar güne kar ile başladı.

SON DAKİKA