Haberler Haber Videoları Marmaris’in Hisarönü Mahallesi’nde alevler evlere ulaştı! İşte o anlar…

Marmaris’in Hisarönü Mahallesi’nde alevler evlere ulaştı! İşte o anlar…

Marmaris’in Hisarönü Mahallesi’nde alevler evlere ulaştı! İşte o anlar…
02.08.2021 17:30
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde devam eden yangın Hisarönü Mahallesi’nde etkili olurken, alevler evleri yakmaya başladı. Haberin detayları...


Marmaris orman yangını beşinci gününde etkisini devam ettiriyor. Rüzgarın da etkisi ile bir çok bölgede alevler yükselirken, bunlardan birisi de Hisarönü Mahallesi oldu.

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE ULAŞTI

Hisarönü Mahallesi'nde etkisini arttıran alevler yerleşim yerlerine ulaştı. Bölgeye ulaşan alevler evleri yakmaya başlarken, bölgede bulunan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları da havadan ve karadan devam ediyor.

Jandarma ve zabıta ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek oluyor.

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