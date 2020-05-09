RAMAZAN İMSAKİYE
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Marmaray tünelinden ilk yurt içi yük treni geçti!

Marmaray tünelinden ilk yurt içi yük treni geçti!
09.05.2020 02:19

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla, Gaziantep'ten Çorlu'ya plastik ham madde taşıyan ilk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'dan geçiş yapacak olan ilk yurt içi yük trenini Söğütlüçeşme istasyonunda karşıladı.


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