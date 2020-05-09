Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla, Gaziantep'ten Çorlu'ya plastik ham madde taşıyan ilk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'dan geçiş yapacak olan ilk yurt içi yük trenini Söğütlüçeşme istasyonunda karşıladı.
Marmaray tünelinden ilk yurt içi yük treni geçti!
09.05.2020 02:19
- Marmaray tünelinden ilk yurt içi yük treni geçti!
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