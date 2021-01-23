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Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yarın sağanak bekleniyor | HAVA DURUMU

Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yarın sağanak bekleniyor | HAVA DURUMU
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SON DAKİKA HABERİ... Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yarın sağanak beklenirken yağışların, İzmir ve Muğla çevreleri ile Edremit Körfezi’nde kuvvetli olması öngörülüyor. Vatandaşların, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'nın batısı ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Manisa, Kütahya, Uşak ve Burdur'un doğu, Isparta'nın güney ilçelerinde yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken yağışların, İzmir ve Muğla çevreleri ile Edremit Körfezi'nde kuvvetli olması öngörülüyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

FIRTINA UYARISI
Rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren Kuzey Ege ile Marmara'nın güney ve batısında, güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-61 kilometre/saat) ve yer yer fırtına (61-74 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Vatandaşların, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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