Marmara'da şiddetli deprem! 5.0'lık deprem beklenen büyük İstanbul depremini tetikler mi? Endişeye gerek var mı? Uzman isimden çarpıcı açılama!
Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 16:10
İstanbul’dan da hissedilen depremin ardından akıllara “Büyük deprem tetiklenir mi?” sorusu geldi. A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Süha Özden, “Endişeye gerek yok, ama tedbirli olmakta fayda var” diyerek değerlendirmede bulundu.
