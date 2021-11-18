Haberler Haber Videoları Marmara Fay Hattı'nda (İstanbul depremi) son durum nedir? Şükrü Ersoy: 7'nin üzerinde deprem olabilir, süresi gecikmeyecektir

Marmara Fay Hattı'nda (İstanbul depremi) son durum nedir? Şükrü Ersoy: 7'nin üzerinde deprem olabilir, süresi gecikmeyecektir

Marmara Fay Hattı'nda (İstanbul depremi) son durum nedir? Şükrü Ersoy: 7'nin üzerinde deprem olabilir, süresi gecikmeyecektir
18.11.2021 10:46
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Düzce olan 5.0 ve 4.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Sarsıntı, başta İstanbul olmak üzeri birçok ilde hissedildi. Peki, Düzce depremi ne anlama geliyor? Düzce'de ki deprem Marmara'da beklenen büyük depremi tetikleyip öne çeker mi? sorularını akıllara getirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında beklenen büyük istanbul depremini dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ersoy; Silivri açıklarıyla İzmit Körfezi arasında kırılmayan bir Kuzey Anadolu Fay hattı parçası var. Burada 7'nin üzerinde bir deprem olabilir ve bu depremin süresi çok gecikmeyecektir.'' dedi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre merkez üssü Düzce olan 5.0 ve 4.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Sarsıntı, başta İstanbul olmak üzeri birçok ilde hissedildi.

Düzce depremi ne anlama geliyor? Beklenen büyük Marmara depremini tetikler mi? Deprem hangi fay hattı üzerinde oldu? İstanbul'u da büyük ölçüde etkilemesi beklenen deprem yakın mı? Marmara fayında son durum ne? Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. Ersoy: ''Silivri açıklarıyla İzmit Körfezi arasında kırılmayan bir Kuzey Anadolu Fay hattı parçası var. Burada 7'nin üzerinde bir deprem olabilir ve bu depremin süresi çok gecikmeyecektir. Biliyorsunuz 1999 depreminden sonra 30 yıl biçilmişti aradan 20 yıl geçti geriye bir 10 yıllık bir dönem kaldı gerilimin daha da arttığını gösteriyor. Bölgenin enerjisi azalmadı. Bir sismik boşluk alanı var İzmit Körfezi ile Silivri arası. Buraya dikkat çekmek gerekir. 7'nin üzerinde bekliyoruz depremi 7,5'e kadar bile varabilir. Tarihsel dönemler içinde bu depremler yaşanmış, gelecekte de bunlar yaşanacaktır.'' dedi.

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