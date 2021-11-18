Marmara Fay Hattı'nda (İstanbul depremi) son durum nedir? Şükrü Ersoy: 7'nin üzerinde deprem olabilir, süresi gecikmeyecektir

Düzce olan 5.0 ve 4.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Sarsıntı, başta İstanbul olmak üzeri birçok ilde hissedildi. Peki, Düzce depremi ne anlama geliyor? Düzce'de ki deprem Marmara'da beklenen büyük depremi tetikleyip öne çeker mi? sorularını akıllara getirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında beklenen büyük istanbul depremini dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ersoy; Silivri açıklarıyla İzmit Körfezi arasında kırılmayan bir Kuzey Anadolu Fay hattı parçası var. Burada 7'nin üzerinde bir deprem olabilir ve bu depremin süresi çok gecikmeyecektir.'' dedi.