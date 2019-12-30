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Marmara Adası'nda elektrik kesintisi! Geminin kopardığı kablolar nasıl tamir edilecek?

30.12.2019 17:51

Balıkesir'in Marmara Adası'nda bir geminin deniz dibindeki kablolara zarar vermesi nedeniyle saatlerdir bölgeye elektrik verilemiyordu. Bölgeye kurulan jeneratörler vasıtasıyla 24 saatlik kesintinin ardından bazı binalara elektrik verilmeye başlandı. Peki, geminin kopardığı kablolar nasıl tamir edilecek? Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) Sistem İşletme Direktörü Volkan Çelik A Haber canlı yayınına katılarak arızayla ilgili detaylı bilgiler verdi. İşte UEDAŞ Sistem Direktörü'nden arızaya ilişkin ayrıntılı açıklamalar...


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