Haberler Haber Videoları Markete giren çocuğun Türk bayrağı hassasiyeti: Geri dönüp öptü! O anlar kamerada

Markete giren çocuğun Türk bayrağı hassasiyeti: Geri dönüp öptü! O anlar kamerada

Markete giren çocuğun Türk bayrağı hassasiyeti: Geri dönüp öptü! O anlar kamerada
30.10.2021 14:00
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Diyarbakır'da bir çocuğun girdiği markette 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kapıya asılan Türk bayrağını öptüğü anlar kameraya yansıdı. Çocuk, alışveriş yaptıktan sonra marketten ayrıldı.

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Diyarbakır'da bir çocuğun girdiği markette 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kapıya asılan Türk bayrağını öptüğü anlar kameraya yansıdı.


BAYRAĞI FARK ETTİ


Yenişehir ilçesinde dün markete giren bir erkek çocuk, iş yerinin kapısına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla asılan bayrağı fark etti.

GERİ DÖNÜP ÖPTÜ
8-9 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuk, geri dönüp bayrağı öptü.

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasın yansıdı. Çocuk, alışveriş yaptıktan sonra marketten ayrıldı.

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