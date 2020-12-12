Market, bakkal, fırın açık mı? İşte sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler

Son dakika haberi... Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 21.00 itibarıyla başladı. Kısıtlamaya saatler kala önemli bir bilgilendirme açıklaması yapıldı. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta sokağa çıkma yasağı uygulama sürecinde de bazı kişiler yasaktan muaf tutulacak. Sokağa çıkma kısıtlaması 14 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'da sona erecek. Peki bakkallar ve marketler hangi saatlerde açık olacak? Fırınlar açık olacak mı? Sokağa çıkma yasağında marketlerde alkol satışı yapılmayacak mı? İşte sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesi.