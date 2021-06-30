Market alışverişlerinde yeni dönem: Sebze meyvede o uygulama kalktı

Son dakika haberi... Vatandaşlar market alışverişi yaparken market manavlarından sebze meyve alımı da gerçekleştiriyor. Sebze meyve satışında bilindiği üzere seçmece de yapılmakta. Ticaret Bakanlığı, marketlerde sebze ve meyve satışına yeni düzenlemeler getirdi. Böylece çilek, incir, kayısı, kiraz gibi ürünler kapalı yerde satılıp, seçilemeyecek. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik detayları aktardı.

Vatandaşlar market alışverişi yaparken market manavlarından sebze meyve alımı da gerçekleştiriyor. Sebze meyve satışında bilindiği üzere seçmece de yapılmakta. Ticaret Bakanlığı, marketlerde sebze ve meyve satışına yeni düzenlemeler getirdi.

Buna göre, bazı sebze ve meyveler sadece kapalı alanlarda satılacak, seçmece olmayacak. Çilek, incir, kayısı, kiraz, kuşkonmaz, mango, mantar, üzüm, yenidünya gibi ürünler marketlerin sadece kapalı yerlerinde satılacak ve seçmece şekilde alışveriş yapılamayacak.

Birçok üründe üretim yerinden başlayarak soğutularak muhafaza sıcaklığına ulaştırılması ve nihai tüketiciye ulaşana kadar geçen tüm aşamalarda korunması sağlanacak.

AMBALAJLAR DEZENFEKTE EDİLECEK

SABAH'ta yer alan habere göre, Ticaret Bakanlığı tebliğiyle sebze ve meyvelerin ambalajlanarak taşınmasında, depolanmasında ve perakende satışa sunulmasında uyulması gereken standartlar belirlendi.

Buna göre, malların ambalajlanmasında tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir ambalajlardan yararlanılabilecek. Mallar, uygun şartlarda korunup taşınması sağlanacak şekilde ambalajlanacak. Ambalajlar bütün yabancı maddelerden arındırılacak. Tekrar kullanılabilir ambalajlar her kullanımda gıda güvenilirliğine uygun olarak dezenfekte edilecek.

Dolu ambalajlar en fazla 30 kilogram ağırlığında olacak. Tebliğ, 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe girecek. Soğuk zincire tabi ürünler ahududu, böğürtlen, çilek, dut, erik, Frenk üzümü, incir, kabak çiçeği, kayısı, kızılcık, kiraz, kuşkonmaz, mango, mangostan, mantar, yaban mersini, nektarin, çarkıfelek, ejder meyvesi, soya filizi, şeftali, Trabzon hurması, üzüm, vişne, yenidünya ve zerdali olarak belirlendi.

Soğuk zincire tabi bu ürünler alışveriş merkezleri, büyük mağaza, zincir marketlerde perakende satış yerlerinin kapalı alanlarının dışında açık yerde satılmayacak. Bu ürünlerin seçilmesine izin verilmeden satış yapılacak.

BU ÜRÜNLER AÇIK ALANDA SATILABİLECEK

Büyük mağaza ve zincir mağazalarda yıl boyu açık alanda satılabilecek ürünler balkabağı, beyaz lahana, karpuz, kavun, kestane, taze mısır, muz, taze nohut, patates, kuru sarımsak, kuru soğan, tatlı patates, üvez, yer elması, yeşil kabuklu fındık, zencefil ve badem olarak listelendi.

Greyfurt, limon, mandalina, nar, portakal, turunç, elma, armut ve ayva ise ekim-mart döneminde açık alanda satılabilecek.

UYGUN ARAÇLARLA TAŞINACAK



Soğuk zincire tabi ürünler, soğutulduktan sonra paket kullanımına uygun frigorifik araçlarla taşınacak ve büyük mağaza ve zincir mağazalarda kapalı alanların dışında satılamayacak. Diğer mallar ise belirtilen aylarda olumsuz hava koşullarından etkilenmeyecek şekilde gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla kapalı alanların dışında da satılabilecek.