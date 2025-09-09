PODCAST CANLI YAYIN

Mardin’de alacak verecek kavgası kamerada: 7 yaralı

Mardin Kızıltepe'de iki grup arasında alacak-verecek nedeniyle çıkan kavgada 7 kişi yaralandı. Polis, kalabalığı havaya açıp dağıtırken çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Kızıltepe Sanayi Mahallesi'nde bir binada iki grup arasında alacak-verecek nedeniyle yaşanan sözlü tartışma, bir anda silahlı sopalı kavgaya dönüştü. Olayda, 7 kişi aldıkları darbelerle vücudunun çeşitleri yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Polis, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı, çok sayıda kişiyi gözaltındı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor

Bunlar da Var

Gürsel Tekin'e yumruklu tepki!
Gürsel Tekin'e yumruklu tepki!
Gürsel Tekin: ''Ben kayyum değilim''
Gürsel Tekin: ''Ben kayyum değilim''
İzmir’de polis karakoluna yapılan saldırı anı - VİDEO
İzmir’de polis karakoluna yapılan saldırı anı - VİDEO
Balçova'da 2 polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
Balçova'da 2 polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle