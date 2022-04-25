PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Mardin ilinde "EREN ABLUKA-6 ŞEHİT J.UZM.ÇVŞ. İLHAN ÇAYLAN (BAGOK)" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan *569* personel *38* operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor.

*Kamuoyuna saygıyla duyurulur*