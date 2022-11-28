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Mardin Kızıltepe'de hayvanseverleri kahreden anlar! Boğanın kafasına defalarca balyozla vurup öldürdü!

Mardin Kızıltepe'de hayvanseverleri kahreden anlar! Boğanın kafasına defalarca balyozla vurup öldürdü!
28.11.2022 13:49

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Konya'da köpek barınağında meydana gelen ve Türkiye'yi ayağa kaldıran hayvana işkence görüntülerine bir yenisi Mardin Kızıltepe'den geldi. Kayda alınan görüntüler yürekleri tekrardan kanattı. Kızıltepe'de bir kişi, ahırda kesimini yapacağı gözlerini bağladığı boğayı başına defalarca balyoz vurup, öldürdü. İşte o kahreden anlar...

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gözlerini bağladığı boğanın başına defalarca balyozla vurup, öldüren M.Y. ile 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kızıltepe'de bir kişi, ahırda kesimini yapacağı gözlerini bağladığı boğayı başına defalarca balyoz vurup, öldürdü. Görüntüler ortaya çıkınca, sosyal medyada büyük tepki çekti. Harekete geçen polis, görüntülerin kırsal Hocaköy Mahallesi'nde çekildiğini tespit etti. Jandarma ile ortak çalışma başlatan ekipler, kasaplık yaptığı belirlenen M.Y. ile 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, görüntüde çekim yapan kişinin Kürtçe konuşarak, M.Y.?yi yönlendirip, hayvanın sersemleştiğini, kendine gelmeden hemen başını kesmesi gerektiğini söylediği duyuldu.

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