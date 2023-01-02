Son dakika haberleri... Mardin'de sabah saatlerinde seyir halindeki bir servis aracı kontrolden çıkarak devrildi. Serviste valilik ve üniversite çalışanlarının olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Alaçlı mevkiinde yaşanan kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Yaralılardan 3'ü Midyat'a, 2'si de Mardin'deki hastanelere kaldırıldı.