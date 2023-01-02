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MARDİN KAZA HABERİ! Valilik ve üniversite çalışanlarını taşıyan servis aracı devrildi: 6 ölü 5 yaralı

MARDİN KAZA HABERİ! Valilik ve üniversite çalışanlarını taşıyan servis aracı devrildi: 6 ölü 5 yaralı
02.01.2023 09:28

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Son dakika haberleri... Mardin'de valilik ve üniversite çalışanlarını taşıyan servis aracı kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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Son dakika haberleri... Mardin'de sabah saatlerinde seyir halindeki bir servis aracı kontrolden çıkarak devrildi. Serviste valilik ve üniversite çalışanlarının olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Alaçlı mevkiinde yaşanan kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Yaralılardan 3'ü Midyat'a, 2'si de Mardin'deki hastanelere kaldırıldı.

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