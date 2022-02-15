Mardin Dara Antik Kenti'ndeki kazılarda zeytin ezme taşı bulundu! 6'ıncı yüzyılda zeytin üretim yeri olduğunu gösteriyor

Mardin Dara Antik Kenti'nde yapılan kazılarda zeytin ezme taşı bulundu. kazılarda ortaya çıkarılan yeni buluntular, tarihi mekanın önemli zeytin üretim ve ticaret merkezi olduğunu ortaya koydu. Kazı Başkanı Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Metin, “Yapılan çalışmalarda zeytin kırma işleyeni bulundu. Yeni bulunan silindir şeklindeki zeytin ezme taşının 6’ncı yüzyılda buranın bir zeytin üretim yeri ile bir ticaret merkezi olduğunu gösteriyor” dedi.