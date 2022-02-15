Haberler Haber Videoları Mardin Dara Antik Kenti'ndeki kazılarda zeytin ezme taşı bulundu! 6'ıncı yüzyılda zeytin üretim yeri olduğunu gösteriyor

Mardin Dara Antik Kenti'ndeki kazılarda zeytin ezme taşı bulundu! 6'ıncı yüzyılda zeytin üretim yeri olduğunu gösteriyor

Mardin Dara Antik Kenti'ndeki kazılarda zeytin ezme taşı bulundu! 6'ıncı yüzyılda zeytin üretim yeri olduğunu gösteriyor
15.02.2022 15:14

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 02:31
Özcan ile Feyza'nın darp...
Ana Sayfa 09:10
KDV oyunu deşifre oldu: Önce...
Ana Sayfa 01:24
CHP'li vekil PKK kanalında...
Ana Sayfa 03:46
İsrail Cumhurbaşkanı o tarihte...
Ana Sayfa 00:18
Evine giden genç kadını önce...
Ana Sayfa 02:16
Vatandaşa çifte destek esnafa...
Ana Sayfa 01:44
Haliç'in son hali görenleri...
Ana Sayfa 00:34
Taksici ile turistin...
Ana Sayfa 01:30
Donacağız! Meteoroloji'den o...
Ana Sayfa 00:19
80 kiloluk dev balık!
Ana Sayfa 00:32
Erbil'in tacizini ifşa eden...
Ana Sayfa 01:26
Cinayet için durduruldu fazla...

Mardin Dara Antik Kenti'nde yapılan kazılarda zeytin ezme taşı bulundu. kazılarda ortaya çıkarılan yeni buluntular, tarihi mekanın önemli zeytin üretim ve ticaret merkezi olduğunu ortaya koydu. Kazı Başkanı Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Metin, “Yapılan çalışmalarda zeytin kırma işleyeni bulundu. Yeni bulunan silindir şeklindeki zeytin ezme taşının 6’ncı yüzyılda buranın bir zeytin üretim yeri ile bir ticaret merkezi olduğunu gösteriyor” dedi.

Haber Videoları
SON DAKİKA