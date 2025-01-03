Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 17:30 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2025 17:30

Mardin'de karşıya geçmeye çalışan Sevim Çeltiz'e otomobil çarptı. Arkadan gelen başka bir otomobil ise, üzerinden geçti. O anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Mardin'in Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karşıya geçmeye çalışan Sevim Çeltiz'e cadde üzerinde seyreden plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Çeltiz'in üzerinden arkadan gelen başka bir otomobil geçti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralı Sevim Çeltiz'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Kaza anı kamerada

Kaza anına ait görüntüler güvenlik kamerasına yansırken görüntülerde, vatandaşın karşıdan karşıya geçmek isterken bir otomobilin çarptığı diğer aracın üzerinden geçtiği anlar yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.