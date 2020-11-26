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Maradona öldü mü öldürüldü mü? Arjantinli gazeteci her şeyi canlı yayında anlattı

Maradona öldü mü öldürüldü mü? Arjantinli gazeteci her şeyi canlı yayında anlattı
26.11.2020 00:21
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Geçirdiği kalp krizi sonrası 60 yaşında hayata veda eden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, ardında unutulmayacak bir kariyer bıraktı. Futbolculuğu döneminde Boca Juniors, Barcelona ve Napoli formalarıyla 9 kupa şampiyonluğu yaşayan, Arjantin Milli Takımı'yla 1986 Dünya Kupası'nı kaldırma başarısını gösteren Maradona, dünya futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Maradona'nın ölümünden sonra gündemi sarsacak bomba bir iddia ortaya atıldı. A Spor canlı yayınına katılan Arjantinli gazeteci Martin Lemos çok konuşulacak açıklamalar yaptı.


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