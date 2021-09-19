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Mansur Yavaş'ın 'Makam araçlarını sattım minibüs kullanıyorum' yalanı ortaya çıktı!

Mansur Yavaş'ın 'Makam araçlarını sattım minibüs kullanıyorum' yalanı ortaya çıktı!
19.09.2021 18:39
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Hizmetten çok PR çalışmalarına yönelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir yalanı daha ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda "Makam araçlarını sattım minibüs kullanıyorum" ifadelerini kullanan Mansur Yavaş lüks makam aracıyla görüntülendi.


Hizmetten çok PR çalışmalarına yönelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir yalanı daha ortaya çıktı.

Geçtiğimiz aylarda "Makam araçlarını sattım minibüs kullanıyorum" ifadelerini kullanan Mansur Yavaş lüks makam aracıyla görüntülendi.

İşte o görüntü:

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