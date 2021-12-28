Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde skandal! Define avına çıktılar

Ankara'da 28 Kasım'da Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının karıştığı inanılmaz bir define avcılığı skandalı yaşandı. İddialara göre, Kızılcahamam ilçesine bağlı Kırköy'de çalışma yapmak üzere sözde dere ıslahı için sahte evrak hazırlandı. Bölgede, daha önce Kitre bebek skandalı ile gündeme gelen Selami Aktepe'nin başında olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı'na ait iş makinelerinde görevli baş şoför K.C., H.K. ve İ.M. ile Aydın'dan gelen inşaat mühendisi S.A. kazı çalışmalarına başladı.

Ancak söz konusu noktanın köye tam 12 km uzakta olduğu, "köy muhtarının talebi" denilmesine rağmen muhtar Şenol Ünal'ın olaydan haberi bile olmadığı belirlendi. Define avcılığı için seçilen alandaki kazı noktasını görüntülerken, ihbar üzerine bölgeye giden güvenlik güçleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Mühendis S.A.'nın olay yerinde aracının bagajında ulaşılan, benzinli hilti, dedektör, kazma, kürek, akım ölçme cihazı, balyoz ve levyeye el konuldu.



OLAY NASIL GELİŞTİ?

28 Kasım 2021 tarihinde saat:11.00 civarında Ankara Kızılcahamam Karayolu'nun yanında bulunan toprak alanda iki adet iş makinasının toprağı kazdığı tespit edildi. İş makinalarının Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı'na ait olduğu öğrenildi.

İş makinalarının Kırköy Muhtarı Şenol Ünal'ın 28 Kasım 2021 tarihli talebine istinaden baş şoför K.C., H.K. ve İ.K. isimli Ankara Büyükşehir Belediye çalışanları tarafından bölgeye getirildiği, S.A.'nın yer göstermesi ile kazıya başladığı tespit edildi. Olay yerine Kırköy Muhtarı Şenol Ünal çağrıldığı, kazı ile ilgisi ve bilgisi sorulduğunda kendisinin bu bölgede kazı ile ilgili talebinin olmadığını ifade ettiği bildirildi. Kazı için gerekli izin belgesi olmadığı gerekçesiyle Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'na bilgisi dahilinde şahısların karakola davet edildiği öğrenildi.



"BURAYI ALTI METRE KAZIP KANAL AÇACAĞIZ"

K.Ç., H.K. ve İ. K. isimli Ankara Büyükşehir Belediye çalışanları alınan ifadesinde Kırköy Muhtarı'nın talebiyle yazılan görevlendirme kağıdı üzerine tarif edilen kazı yerine geldiklerinde S.A isimli şahsın kendilerini karşıladığını ve kazılacak yeri göstererek 'Burayı altı metre kazıp kanal açacağız' demesi üzerine kazıya başladıklarını söyledi.





İZİNSİZ KAZIYA SAVCI EL KOYDU

Aydın ilinde inşaat mühendisi olarak çalıştığını ifade eden S.A.'nı kullandığı otomobilde Cumhuriyet Savcısının talimatıyla arama yapıldı. Aracın bagaj kısmında bir adet benzinli hilti, bir adet dedektör, bir adet kazma, bir adet kürek, bir adet akım ölçme cihazı, bir adet balyoz, ve bir adet levye bulunduğu, soruşturma kapsamında suç aletlerine el konulduğu öğrenildi.

İş makinalarını görevlendiren Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Kent Bakım Onarım Müdürü Mustafa Ertok alınan ifadesinde kendilerine Kırköy Muhtarı Şenol Ünal'ın telefonla ulaşarak Pazar-Karacaören deresinin ıslah edilmesi için müracaat ettiğini, talep oluşturarak iş makinalarını gönderildiğini, kendisinin günlük üçyüz adet iş emrini imzaladığını, iş makinalarının belirtilen yer veya başka bir yerde çalışma yapıp yapılmadığını bilmediğini iddia etti.





ÜNAL: BİLGİM DIŞINDA BENİM ADIMA BİR YAZI YAZILMIŞ

Kırköy Muhtarı Şenol Ünal hakkındaki iddiaları yalanladı ve kazı yapılmasına yönelik talebinin olmadığını söyledi. Sabah'ta yer alan habere göre, Ünal, "Bilgim dışında benim adıma bir yazı yazılmış.. Olay yeri bana 12 kilometre uzaklıkta başka bir köye Yukarı Karaören' bağlı yer gittim ifade verdim. Avukata verdim olayı yargıya taşıyacağım başka da konuşmak istemiyorum" dedi.