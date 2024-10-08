SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Manisa’da genç kızı katleden şahıs tutuklandı
Haberler Haber Videoları

Manisa’da genç kızı katleden şahıs tutuklandı

Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024, 19:52 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2024, 19:52

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kaybolduktan sonra Uşak’ın Eşme ilçesindeki ormanlık alana gömülü olarak bulunan 21 yaşındaki Pelin Karaca’yı öldüren şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 17 Eylül'de kaybolan 21 yaşındaki Pelin Karaca için ailenin aramaları sonuç vermeyince 26 Eylül günü polise haber verildi. Polis ekipleri yaptıkları incelemelerde Pelin Karaca'nın son görüştüğü A.U.'yu (36) takibe aldı. A.U. polis sorgusunda cinayeti itiraf ederek Karaca'nın cansız bedenini Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı Göleti çevresinde bulunan ormanlık alana gömdüğünü anlattı. Bölgede yapılan araştırmalarda Karaca'nın cansız bedenine ulaşıldı.
Karaca'nın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna götürülürken cinayeti itiraf eden A.U. mahkemeye çıkarıldı. A.U. mahkemedeki ifadesinde "Pelin ile gezmeye gitmiştik. Arabanın önündeydi. Araba hareket edince Pelin altında kaldı. Öldüğünü anlayınca korktum, gömdüm" dediği öğrenildi. Evli ve çocuk sahibi olduğu öğrenilen A.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturma sürüyor.

SIRADAKİ VİDEO
"Geçmiş olsun" dileğini ilettiğini husumetlisini ayağından vurdu
08.10.2024Salı
Burdur'da yaşlı adamı öldürüp karısını yaralayan zanlı 3. kez hakim karşısında
08.10.2024Salı
Çorlu’da kundaklama anı kamerada: Şüpheli tutuklandı
08.10.2024Salı
Sinop'ta polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü yakalandı
08.10.2024Salı
Terazisi alınan seyyar satıcının zabıtaya sallama ile saldırdığı anlar kamerada
08.10.2024Salı
Bunlar da Var
Fatih’teki cinayette katil Semih Çelik’in annesi konuştu: ’Doktor doktor gezdirdim, ’ergenlik psikolojisi’ dediler! Keşke ben ölseydim’’ | Sur cinayeti 01:09
Sur'daki cinayette katilin annesi konuştu: 'Doktor doktor gezdirdim, 'ergenlik psikolojisi' dediler! Keşke ben ölseydim''
07.10.2024Pazartesi
Ters şeritten ilerleyen otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü | Nevşehir trafik kazası haberleri 00:28
Nevşehir'de ters şeride giren otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
08.10.2024Salı
Deha Tuzcu’nun Kur’an-ı Kerim’e hakaret ettiği yayın 00:30
Deha Tuzcu'nun Kur'an-ı Kerim'e hakaret ettiği yayın
07.10.2024Pazartesi
Deha Tuzcu 14 yaşındaki kızı taciz etti 00:18
Deha Tuzcu 14 yaşındaki kızı taciz etti
07.10.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA