Manisa’da fabrika yangını! Alevler gökyüzünü sardı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde eski Muradiye yolu üzerindeki bir palet fabrikasında sabah saatlerinde büyük bir yangın çıktı. Saat 10.30 sıralarında başlayan yangının nedeni henüz belirlenemezken, fabrikanın kısa sürede alevlere teslim olduğu görüldü.

İşçiler ihbar etti, ekipler bölgeye sevk edildi

Alevleri fark eden fabrika işçileri hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Yangın nedeniyle çevrede yoğun duman oluştu.

Müdahale sürüyor

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangının fabrikanın diğer bölümlerine sıçramaması için yoğun çaba harcanıyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.