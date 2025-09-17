PODCAST CANLI YAYIN

Manisa’da fabrika yangını! Alevler gökyüzünü sardı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Çok sayıda itfaiye ekibi alevleri kontrol altına almak için seferber oldu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde eski Muradiye yolu üzerindeki bir palet fabrikasında sabah saatlerinde büyük bir yangın çıktı. Saat 10.30 sıralarında başlayan yangının nedeni henüz belirlenemezken, fabrikanın kısa sürede alevlere teslim olduğu görüldü.

İşçiler ihbar etti, ekipler bölgeye sevk edildi

Alevleri fark eden fabrika işçileri hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Yangın nedeniyle çevrede yoğun duman oluştu.

Müdahale sürüyor

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangının fabrikanın diğer bölümlerine sıçramaması için yoğun çaba harcanıyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bunlar da Var

Diyarbakır’da hafif ticari araç devrildi: 15 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti
Diyarbakır’da hafif ticari araç devrildi: 15 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz!
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz!
Sakarya’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: İş insanı Murat Korkmaz ve eşi hayatını kaybetti
Sakarya’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: İş insanı Murat Korkmaz ve eşi hayatını kaybetti
Antalya Akseki’de trafik kazası: 8 yaralı
Antalya Akseki’de trafik kazası: 8 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle