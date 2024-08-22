Manisa’da Depo Yangını: 15 İtfaiye Aracı ve Jandarma TOMA’sı ile Müdahale!

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Durasıllı Mahallesi yakınlarında bulunan bir kuru gıda deposunda, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın ihbarının alınmasının ardından Manisa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ayrıca, yangının büyümesi ve çevredeki binalara sıçrama tehlikesi nedeniyle Alaşehir, Turgutlu ve Kula ilçelerinden de takviye ekipler gönderildi. Toplamda 15 itfaiye aracı ve jandarmaya ait bir TOMA aracı, yangına müdahale etti.

Yangının şiddeti ve depo içerisinde bulunan malzemelerin yanıcı özelliği nedeniyle, zaman zaman patlamalar meydana geldi. Bu durum itfaiye ekiplerinin işini daha da zorlaştırırken, yangının kontrol altına alınması yaklaşık 3 saat sürdü. Soğutma çalışmaları ise yangının tamamen söndürüldüğünden emin olmak amacıyla devam etti.

Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemezken, olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Yangının ardından depo tamamen kullanılamaz hale gelidi.