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Manisa Yunusemre’de geri dönüşüm tesisinde yangın!
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Manisa Yunusemre’de geri dönüşüm tesisinde yangın!

Giriş Tarihi: 28.04.2025 01:18:23 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 01:24:16

Yunusemre ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken, tesisin bir bölümünde maddi hasar oluştu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı . Yangını fark eden tesis çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi .

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri , yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin tesisin geneline yayılmasını önledi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen kontrol altına alındı .

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken , tesisin bir bölümünde maddi hasar meydana geldi . Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı .

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