Manisa Yunusemre’de geri dönüşüm tesisinde yangın!

Giriş Tarihi: 28.04.2025 01:18:23 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 01:24:16

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı . Yangını fark eden tesis çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi .

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri , yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin tesisin geneline yayılmasını önledi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen kontrol altına alındı .

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken , tesisin bir bölümünde maddi hasar meydana geldi . Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı .