Haberler Haber Videoları Manisa Turgutlu'da yürek yakan olay! Yangın söndürme göletine giren kardeşler öldü

Manisa Turgutlu'da yürek yakan olay! Yangın söndürme göletine giren kardeşler öldü

Manisa Turgutlu'da yürek yakan olay! Yangın söndürme göletine giren kardeşler öldü
19.05.2022 09:50

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:19
Elektrikli scooter bir anda...
Haber 01:53
19 Mayıs'ta Mersin'e ulaştı!
Haber 01:12
Şehidimiz var!
Haber 02:28
Teröristlere ait mağarada...
Haber 00:50
Bir ailenin yok olduğu dehşet...
Haber 00:53
İBB Sözcüsü Murat Ongun...
Haber 04:00
Minibüs ile otomobilin...
Haber 03:11
Terör destekçilerine 10...
Haber 00:59
Tıra çarpan otomobil bir...
Haber 01:13
Muharrem İnce'den İBB Başkanı...
Haber 19:47
Bakan Kurum'dan flaş...
Haber 05:10
Ağrı'da akrabaların taş, sopa...

Manisa'nın Turgutlu ilçesinden yürekleri yakan bir haber geldi. 13 ve 14 yaşındaki iki kardeş öğle saatleri itibariyle kayboldu. Ailenin durumu emniyet güçlerine haber vermesinin ardından gölette arama yapan ekipler kardeşlerin cesedine ulaştı.

Haber Videoları

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kayıp ihbarı sonrası yangın söndürme göleti kenarında kıyafetleri bulunan iki kardeşin, cansız bedenlerine ulaşıldı.

Turgutlu ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'nde yaşayan Salih (13) ve Mehmet Gençtürk (14) isimli kardeşlerden öğle saatlerinden itibaren haber alamayan ailesi, 2 çocuğu aramaya başladı.

Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait etrafı tel örgülerle çevrili yangın söndürme göletinin kıyısında kardeşlere ait giysileri fark eden vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine Turgutlu Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Servis, AFAD ve İzmir Jandarma Komutanlığına bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde iş makineleri ve vidanjörlerle göletin suyu tahliye edilmeye başlanırken, tahliye işlemi sırasında dalgıç ekipleri de suya girerek iki kardeşi aramaya başladı.

CANSIZ BEDENLERİNİ DALGIÇLAR BULDU
Dalgıç ekiplerinin yoğun çalışması sonrası iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı. Dalgıç ekiplerince sudan çıkarılan iki kardeşin cenazesi Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SON DAKİKA