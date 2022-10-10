Manisa Turgutlu Musulcalı mahallesinde ölümlü trafik kazası gerçekleşti. Kamyonet ile motosikletin karıştığı trafik kazasında motosikletin sürücüsü Ferdi Badan (35) olay yerinde yaşamını yitirirken, arkasında yolcu olarak babası Devran Badan (65) yaralandı. Boş sulama kanalına uçan kamyonetin sürücüsü Yılmaz Seven (40) ise kazadan yara almadan kurtuldu.