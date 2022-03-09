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Manisa Kula'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! Motor yola savruldu

Manisa Kula'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! Motor yola savruldu
09.03.2022 09:21

OTOMATİK OYNAT

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Manisa’nın Kula ilçesinde kıyafet yüklü otomobil ile transitin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kazanın şiddetiyle transitten kopan motor aksamı, kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

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Kaza, saat 04.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Alparslan Türkeş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak'tan İzmir istikametine doğru seyir halinde olan Gökmen Yıldız(41) idaresindeki 35 AJC 492 plakalı otomobil ile, kavşaktan şehir merkezine girmek isteyen Seçkin Bürcü(53) idaresindeki 10 EK 215 plakalı kıyafet yüklü transit çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Gökmen Yıldız(41) ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ekrem Üstündağ (35) ve Şahin Şengül (51) ile transit sürücüsü Seçkin Bürcü (53) ve transitte yolcu olarak bulunan Cihan Taşkıran (26) ile Ramazan Barlin(67) yaralandı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, çarpışmanın şiddetiyle transitten kopan motor aksamı, çarpışma noktasından kavşak içine kadar fırladı. Görenlerin şaşkına çeviren görüntü, kazanın şiddetini de gözler önüne serdi.

Kaza sebebiyle emniyet güçlerince tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile normal seyrine döndü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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