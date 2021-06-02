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Manisa kaza son dakika! Zincirleme kazada 3 araç birbirine girdi 3 kişi yaralandı

Manisa kaza son dakika! Zincirleme kazada 3 araç birbirine girdi 3 kişi yaralandı
02.06.2021 09:15
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Son dakika haberi... Manisa Saruhanlı'da 3 otomobilin karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. Saruhanlı kavşağında yaşanan kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Saruhanlı ilçe kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Akhisar-Manisa istikametinde seyir halinde olan Bayram K. yönetimindeki 45 YA 0337 plakalı otomobil, Saruhanlı-Mütevelli istikametinde seyir halinde olan Mehmet D. idaresindeki 45 AER 215 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atarak ters dönen Mehmet D.'nin aracı, aynı yöne seyir halinde olan Selim K. yönetimindeki 45 M 6415 plakalı otomobile çarptı. 3 aracın karıştığı kazada, Bayram K. ve Düriye B. ağır yaralı olarak, Ayşenur D. ise tedbiren hastaneye kaldırıldı. Diğer sürücülerin ve yolcularının ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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