Haberler Video Haber Videoları <a href="/index/manavgat?type=2" class="">MANAVGAT</a> SON DAKİKA! Manavgat <a href="/index/kaymakam?type=2" class="">Kaymakam</a>ı <a href="/index/mustafa-yigit?type=2" class="">Mustafa Yiğit</a>: ‘Can kaybı olmaz diye ümit ediyoruz’

MANAVGAT SON DAKİKA! Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit: ‘Can kaybı olmaz diye ümit ediyoruz’

MANAVGAT SON DAKİKA! Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit: ‘Can kaybı olmaz diye ümit ediyoruz’
28.07.2021 15:32
Ana Sayfa 04:45
YKS tercihleri ne zaman...
Ana Sayfa 01:03
Görüntülerin var hayatın biter
Ana Sayfa 01:22
YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM...
Ana Sayfa 00:56
Kuryelerin tartışması kanlı...
Ana Sayfa 01:32
Depremzedenin yeni evi sonu...
Ana Sayfa 01:28
Alişan, kardeşinin mevlidinde...
Ana Sayfa 00:27
Eda Taşpınar’dan oryantal dans
Ana Sayfa 00:25
Aslı Enver'den cesur...
Ana Sayfa 00:37
Beşiktaş – Başakşehir hazırlık...
Ana Sayfa 09:44
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 01:04
Nurgül Yeşilçay’dan şaşırtan...
Ana Sayfa 00:26
Yağmur Tayhan ölü bulundu!...

Antalya Manavgat'ta birçok farklı noktada orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken 5 mahalle boşaltıldı! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangına bölgesine hareket etti. Vatandaşlar da alevlerin petrol istasyonuna ulaşmaması için pet şişeler ve hortumlarla yangını söndürmeye çalışıyor. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, ilçedeki yangınlara 2 uçak, 15 helikopter, 111 arazöz, 6 dozer ve 450 orman işçisiyle müdahale edildiğini bildirdi. Yangın, bölgedeki özel bir hastanenin yakınına kadar geldi. Alevlerin sirayet etme ihtimaline karşılık hastane tahliye edildi. A Haber canlı yayınında konuşan Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, "Şu ana kadar 4 köyü boşaltmış bulunuyoruz, Can kaybı olmaz diye ümit ediyoruz" dedi.


Haber Videoları