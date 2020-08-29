Maltepe'deki orman yangınında DHKP-C ve PKK izi! 1 kişi gözaltına alındı...

29.08.2020 09:05

Maltepe Başıbüyük'te akşam saatlerinde çıkan orman yangınıyla 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin 19 suçtan kaydı olduğu ve terör örgütü DHKP-C ve PKK bağlantısının bulunduğu öğrenildi.