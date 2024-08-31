PODCAST CANLI YAYIN
Maltepe'de taksici ile yolcu kavgaya tutuştu! Kız çocuğunun çığlıkları sokağı inletti!
Haberler Haber Videoları

Maltepe'de taksici ile yolcu kavgaya tutuştu! Kız çocuğunun çığlıkları sokağı inletti!

Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2024, 17:39 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2024, 17:39

Maltepe'de taksimetre ücretinin fazla tuttuğunu iddia eden yolcu ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yolcunun kız çocuğunun çığlıkları ise sokağı inlettii. O anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe'de taksimetre ücretinin fazla tuttuğunu iddia eden yolcu ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sokağa taştı, o anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz gün Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, taksiye binen yolcu, taksi şoförünün yolu uzattığını ve taksimetre ücretinin fazla tuttuğunu iddia ederek ücreti ödemek istemedi. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Araçtan inen yolcu ve şoför sokak ortasında birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile kavga son buldu. Yaşanan olanlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

SIRADAKİ VİDEO
Ankara Polatlı'da kahreden görüntü: Yavru köpeği dirgen saplaya saplaya öldürdü!
31.08.2024Cumartesi
Başkan Erdoğan MSÜ Deniz Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu
31.08.2024Cumartesi
Kayıp Narin'in babası yalan haberlere isyan etti!
31.08.2024Cumartesi
Bartın'da orman yangını!
31.08.2024Cumartesi
Diyarbakır'da 6 bin konut tamamlandı
31.08.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Kaya Çilingiroğlu’nun ev sahibi ile mahkemelik oldu! Kirası herkesi şaşırttı 02:49
Kaya Çilingiroğlu mahkemelik oldu
31.08.2024Cumartesi
Bahçelievler Devlet Hastanesi acil servisine saldırı 03:17
Hastane aciline saldırı
31.08.2024Cumartesi
Narin Güran’ın bulunmasını kim istemiyor? Aile çapraz sorguya alındı! Narin’in annesi ve amcası gözaltına alındı 04:43
Narin'in amcası gözaltına alındı!
31.08.2024Cumartesi
Kim Milyoner Olmak İster’de Kadir İnanır sorusu yarışmacının sonu oldu! Yeşilçam’ın o filmini bilemedi sosyal medyada gündem oldu 03:35
Kim Milyoner Olmak İster'de Kadir İnanır sorusu yarışmacının sonu oldu!
31.08.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA