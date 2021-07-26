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Maltepe'de saniyelerle yarış! 8 tekne alev alev yandı!

Maltepe'de saniyelerle yarış! 8 tekne alev alev yandı!
26.07.2021 13:58
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Son dakika haberine göre Maltepe Sahili'nde bağlı bulunan teknelerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler diğer teknelere de sıçradı. İtfaiye ekipleri alev alev yanan 8 tekneyi söndürmek için çalışma başlattı. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KEGM-3 ve KIYEM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botları da yönlendirildi.


Maltepe'de iskelede bağlı bir teknede çıkan ve yanındaki diğer teknelere de sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.


Maltepe'deki iskelede bağlı bulunan bir teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.


Kısa sürede büyüyen yangın iskeledeki bağlı diğer teknelere de sıçradı.




İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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