Maltepe’de havai fişek faciası: Otluk alan alev alev yandı

İstanbul Maltepe’de ormanlık alana yakın bir noktada kimliği belirsiz şahsın attığı havai fişek, otluk alanda yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler, itfaiyenin müdahalesiyle yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürülürken, kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı.

MALTEPE'DE HAVAİ FİŞEK YANGINI PANİĞİ
Olay, saat 18.30 sıralarında Başıbüyük Mahallesi Gürler Caddesi üzerinde, ormana yakın bir bölgede bulunan otluk alanda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs, yasak olmasına rağmen havai fişek attı. Fişeklerin otluk alanın farklı noktalarına düşmesiyle yangın çıktı.

EVLERİN YAKININA KADAR GELDİ
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ve polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI
Yangın sonrası olay yerinden uzaklaşan şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Mahalle sakinlerinden Ömer Aksu, "Yaklaşık bir saat önce havai fişekle buraya geldi. Yapmaması için uyardık ama dinlemedi. Daha önce de burayı yakmıştı" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

