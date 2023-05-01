Haberler Haber Videoları Maltepe miting alanında 1 Mayıs için toplanmalar başladı | Video

Maltepe miting alanında 1 Mayıs için toplanmalar başladı | Video

Maltepe miting alanında 1 Mayıs için toplanmalar başladı | Video
01.05.2023 13:53

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:45
Ankara'da '1 Mayıs'...
Haber 01:41
Öğrencileri taşıyan tur...
Haber 00:50
3 HDP vekil adayına terör...
Haber 28:10
Devlet Bahçeli:...
Haber 00:59
CHP fondaşı TELE 1'de skandal...
Haber 00:38
Akşener Şanlıurfa'ya özel...
Haber 10:27
Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te
Haber 04:39
Mithat Sancar: Kemal...
Haber 01:43
Akit Medya binasındaki yangın...
Haber 02:08
İzmir Folkart Towers...
Haber 01:01
Takvim.com.tr Teknofest'te!...
Haber 00:25
Takvim.com.tr Teknofest'te!...

1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının gerçekleşeceği Maltepe miting alanında toplanmalar başladı.

Haber Videoları
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının gerçekleşeceği Maltepe miting alanına girişler 10.30'dan itibaren başladı. Sendika ve STK'ların oluşturduğu kortejle birlikte, pankart ve bayraklarla gelen binlerce kişi Maltepe Orhangazi Şehir Parkı çevresinde toplanarak, giriş noktalarına yürümeye başladı. Polis ekipleri miting alanına açılan iki giriş noktası ve sahil yolunda güvenlik önlemleri aldı. Kutlamaya katılanlar, güvenlik noktalarındaki kontrollerden sonra sahnenin de bulunduğu alanda başlayacak konuşmaları ve konserleri beklemeye başladı.
SON DAKİKA